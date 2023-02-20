Китай близький до передавання Росії летальної зброї: експерт пояснив інтерес КНР

Китай дійсно може передати Росії танки або іншу зброю для війни проти України.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що у Америки є докази того, що Китай близький до передавання Росії летальної зброї. Він не назвав деталей, сказав, що пізніше їх оприлюднить. Мова може йти в тому числі й про танки.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, у чому полягає інтерес Китаю щодо допомоги Росії.

"Це об’єктивна даність, тому що противник відчуває певний голод у танках, незважаючи на те, що ресурсів у нього багато, але їх не встигають швидко відновлювати. Таким чином ми бачимо, що Китай може передати Росії танки, вони є радянськими, але модернізованими до певної межі. Тому росіянам буде неважко їх освоїти і організувати обслуговування. Китай також може передати снаряди, артилерійські системи, можливо засоби зв’язку, тому що російська військова наука дуже серйозно відстає від рівня забезпечення цими засобами. Тому дуже ймовірним є широкий спектр надходжень і ми не можемо виключити того, що Китай буде зацікавлений у прихованому (на першому етапі) забезпеченні російських військ своїм військовим озброєнням", - зазначив він.

Грабський говорить, що інтерес Китаю полягає в тому, що він хоче втягнути Захід у більш виснажливу війну і, перш за все, послабити Росію. Бо таким чином продовжується війна і всі абсолютно чітко усвідомлюють співставлення економічного потенціалу Заходу і Росії.

"Об’єктивно, продовжуючи цю війну, Росія виснажує себе з економічної точки зору. Згадуючи те, про що вже неодноразово повідомляли американські джерела, 97% боєздатних підрозділів російської армії вже задіяні у війні на території України, створюється ситуація "заходь і бери". Таким чином китайська армія і китайці можуть зайти до Росії настільки, наскільки їм це буде можливо і доступно та взяти потрібні їм території. Для цього треба виснажувати Росію остаточно, щоб вона повністю залежала від Китаю і не могла проводити певні наступальні дії у подальшій перспективі", - говорить Грабський.

Тому передавання Китаєм своєї техніки буде не дуже доброю послугою для росіян, тому що вони не зможуть проводити наступальні заходи. З іншого боку вони й не зможуть досягти перемоги.

Китай та війна РФ проти України

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. За даними ЗМІ, деякі з комерційних безпілотників прибувають на передову від російських дистриб’юторів, яких постачає китайська компанія DJI, а інші транспортуються через Об’єднані Арабські Емірати.

США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Влада Китаю, яка офіційно зберігала нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України, анонсувала документ, в якому представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

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