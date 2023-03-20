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"Китай має запропонувати меню": експерт розповів, які козирі в України при розмові з Сі Цзіньпіном

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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"Китай має запропонувати меню": експерт розповів, які козирі в України при розмові з Сі Цзіньпіном

Фото: Associated Press

У Москві, 20 березня, розпочалися переговори очільника Китаю Сі Цзіньпіна та глави Росії Володимира Путіна.

Китайський лідер планує перетягнути половину перемоги на свій бік.

Таку думку висловив в ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв.

"Те, що Україна може запропонувати в іміджевому плані, це дійсно участь в інфраструктурних проєктах, підтримку їхнім проєктам ми теж можемо надати. У нас були дійсно технологічні питання щодо можливих військових виробництв України, в яких Китай міг би мати інтерес. Ми тепер цього точно не можемо пообіцяти, навіть якщо китайці це згадають. Треба бути реалістами", - каже Яковлєв.

За його словами, досі незрозуміло, який інтерес Китаю і що йому було б цікаво в Україні після перемоги в плані розбудови.

"Є підозри, що окрема китайська тема стосується телекомунікацій. Китай дійсно має запропонувати меню», - підсумував завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв.

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Дата публікації
Перегляди
1070
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