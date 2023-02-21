Китай може планувати передати зброю РФ: Столтенберг відреагував на заяви

Генсек НАТО наголосив, що саме диктатор РФ Путін почав і продовжує війну проти України.

Очільник НАТО Єнс Столтенберг повторив занепокоєння США щодо того, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 21 лютого.

"Я все більше стурбований тим, що Китай може планувати надати смертельну підтримку війні Росії", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО наголосив, що саме диктатор РФ Путін почав і продовжує війну проти України. Війну ж Столтенберг назвав " імперською загарбницькою".

Крім того, на брифінгу були верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Боррель теж сказав, що він порушив питання можливої підготовки Китаєм постачати зброю до Росії зі своїм китайським колегою Ван І та отримав запевнення, що Китай не постачатиме зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни.

"Ми повинні залишатися пильними, але, наскільки мені відомо, немає доказів того, що Китай робив те, чого вони стверджують, що не роблять", — сказав Боррель.

Нагадаємо, США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Деякі з дронів постачає компанія з КНР DJI.

Раніше очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Китай надішле зброю Росії, для Європейського Союзу це означатиме перетин "червоної лінії".

Колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав, якщо Китай вдасться до таких кроків, то розпочнеться глобальна криза, суть якої полягатиме в тому, що КНР будуть відрізати від західної економіки.

Влада Китаю ж вихідними анонсувала документ, в якому представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

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