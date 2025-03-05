Китай може відправити свої війська на окуповані території України

Пекін прагне, аби його армія отримала бойовий досвід.
Китай може вести переговори з Росією щодо своєї участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
За даними Центру, Пекін може вести перемовини з Москвою щодо можливості отримання бойового досвіду на окупованих українських територіях.
Китай прагне отримати бойовий досвід на зразок того, як це робить Північна Корея.
За інформацією джерел ЦНС, посланців з КНР неодноразово помічали на окупованій території.
Зазначається, що Китай та Росія продовжують вести спільну роботу щодо поглиблення співпраці.
Нагадаємо, як повідомило видання "Радіо Свобода", нещодавно стало відомо, що у лавах російської армії воюють і найманці з Китаю. Водночас напередодні росіяни опублікували відео з нібито китайськими найманцями на фронті.
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