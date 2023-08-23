Китай постачав Росії техніку для зведення укріплень на окупованих територіях

Загальний обсяг торгівлі між країнами за перші сім місяців 2023 року виріс на 36% - до 134 млрд доларів.

Китай збільшив обсяги поставок екскаваторів та іншої техніки росіянам, яку потім використовували для будування укріплень на окупованих територіях.

Про це пише видання Wall Street Journal.

Повідомляється що загальний обсяг торгівлі між країнами за перші сім місяців 2023 року виріс на 36% - до 134 млрд доларів. Серед товарів, які Китай постачає до РФ, такі, які використовуються у військових цілях, зокрема це мікрочипи екскаватори для риття траншей.

Видання зазначає, що Китай почав нарощування постачання техніки для риття земля саме рік тому, а на початку поточного року Пекін майже вдвічі збільшив постачання фронтальних навантажувачів і більш ніж втричі більше екскаваторів, ніж за той же період минулого року.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Джозефа Вебстера каже, що це свідчить про використання їх Росією у війні проти України.

"Китайські компанії уможливили будівництво російських укріплень в Україні. Це не збіг, саме рік тому російські війська дійсно почали окопуватися, коли вони почали відступати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські компанії отримали десятки тисяч компонентів для виготовлення зброї з Китаю від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання Росії китайських компонентів і комплектувальних для виробництва зброї.

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