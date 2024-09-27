Китай рятує Росію і допомагає воювати проти України: The Times виявив докази

З'явилися докази того, що Китай надавав Росії зброю, яку та використовує у війні проти України.

Про це пише The Times.

Західні офіційні особи поділилися з журналістами підсумками доповіді, яка вказує на значну ескалацію та допомогу Пекіна Москві.

В документі йдеться про те, що одна з компаній Китаю направила до Росії для випробувань низку спеціально розроблених військових безпілотників. Їхній кінцевий пункт призначення перебуває в Україні, на полі бою.

Анонімний західний чиновник у спілкуванні з журналістами не став розкривати назву китайської компанії, однак зазначив, що угода відбулася ще торік. Це є доказом того, що "китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

"Хоча китайський уряд може й не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою підтримку, яка зростає", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року Володимир Путін відвідав Пекін для зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Це був другий за сім місяців візит очільника Кремля до Китаю і четверта зустріч двох лідерів, відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року.

За цей час Пекін став життєво важливим партнером Москви, оскільки прагне пом'якшити вплив західних санкцій, запроваджених через воєнну агресію РФ.

Пекін став ключовим постачальником автомобілів, одягу, сировини та багатьох інших товарів до Росії після того, як західні країни запровадили проти неї санкції.

2023 року товарообіг Росії та Китаю встановив історичний рекорд. За даними китайської митниці, він перевищив 240 млрд дол., що на 64% більше, ніж 2021 року (до вторгнення Росії до України).

Російський імпорт з Китаю становив 111 млрд дол., а експорт до Китаю – 129 млрд дол..

Експорт китайських автомобілів та запчастин до Росії 2023 року сягнув 23 млрд дол. порівняно з 6 млрд роком раніше.

Пекін проігнорував західні санкції та закупив у РФ 107 мільйонів тонн сирої нафти, що на 24% більше, ніж 2022 року, а також вісім мільйонів тонн зрідженого природного газу, що на 77% більше, ніж 2021-го.

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