Китай вичікує: аналітик з Польщі пояснив, за якої умови Пекін може допомогти Путіну у війні

Із Китаю надходить все більше товарів подвійного призначення, без яких Росії було б складніше вести війну.

Китай розраховує та чекає на розвиток війни в війні в Україні, перш ніж ухвалити рішення про військову підтримку РФ.

Таку думку висловив в інтерв’ю польському PAP доктор Міхал Богуш із Центру східних досліджень (OSW).

Як вказує експерт, для КНР "найважливішим є виживання путінізму в Росії, тому що це вигідна їм політична домовленість".

"Якщо росіянам вдасться зберегти свої територіальні здобутки, а тривала війна виснажить ресурси Заходу, китайці можуть вважати, що варто ризикнути і допомогти Путіну. Однак, якщо вони вважають, що Росія програє, і програє швидко, що загрожує авторитарному правлінню в Росії, вони можуть закликати Путіна списати збитки", - вважає аналітик.

На його думку, Китай не припинить підтримувати Росію, доки існує вигідна Пекіну політична домовленість.

"Обидві сторони вважають, що альтернативи їхньому альянсу немає, а найбільшою загрозою вони вважають Захід. Комуністична влада КНР не засудила російську агресію проти України та виступає проти санкцій, запроваджених проти Москви. Розвиток подій на полі бою матиме вирішальне значення, тому швидка й рішуча перемога України була б такою важливою", - додає Богуш.

Аналітик OSW каже, що Китай може утриматися від поставок зброї Росії через побоювання бути вплутаним "у невдалу авантюру". На його думку, у разі повної перемоги Росії, тобто захоплення всієї України та поглинання Білорусі, Пекін не буде більше доведеться побоюватися західних санкцій. Це те, на що розраховує Путін і, ймовірно, досі говорить (лідеру КНР) Сі Цзіньпіну.

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"Пекін грає обережно. Він не хоче піддавати себе санкціям, але він також не хоче втрачати можливість, якщо Путін досягне успіху, але він може розраховувати на цей успіх лише у випадку кризи на Заході, відходу від України, внутрішньої напруги та розриву санкції багатьох країн. У такому випадку Пекіну більше не доведеться боятися санкцій. Тому й чекають", - зазначив доктор Богуш, і додав, - "Якщо Росія почне швидко програвати, вони (Китай. - Ред.) не будуть інвестувати в цей проєкт".

Коментуючи заяву США стосовно того, що Пекін може розглядати можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії, аналітик вказав, що станом на сьогодні немає доказів того, що КНР постачає зброю Росії. Проте, за його словами, з Китаю надходить все більше товарів подвійного призначення, без яких Росії було б складніше вести війну: від продовольчих пайків, одягу до засобів зв’язку та всіляких датчиків, необхідних для створення зброї.

Нагадаємо, за даними США, одна з китайських компаній поставляла Росії деталі для іранської програми безпілотників.

У МЗС Китаю, кажучи про війну в Україні заявили, що "Пекін не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

Там закликали "якомога швидше" почати процес мирних переговорів.

Колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько вважає, що війна РФ проти України – це нібито частина глобального плану Китаю. На його думку, Пекін хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

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Російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що зустріч Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна може стати тривожною ознакою для України. Це буде означати, що Китай готовий втягнутися у війну.

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що Росія після вторгнення до України перестала бути рівноправним партнером Китаю. За нагоди Пекін може скористатися ослабленням Росії і забрати "усе, що потрібно".

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