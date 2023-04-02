"Китай використовує провали Росії для зміцнення своєї армії" - NYT

З провалів Росії уроки Китай використовує для зміцнення своєї армії.

У Китаї вивчають помилки Росії у розв'язаній нею війні проти України. Зокрема, для китайської армії війна в Україні стала "випробувальним полігоном".

Про це пише The New York Times.

За даними видання, китайські аналітики продовжують аналізувати, те що відбувається.

"Для китайців війна Росії проти України - це "випробувальний полігон", який дає Китаю можливість вчитися на успіхах та невдачах обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Крім того, китайських аналітиків цікавить, як українські війська використовували супутниковий зв'язок Starlink для координації атак та обходу спроб Росії відключити їхній зв'язок.

"Китаю необхідно у найкоротші терміни розробити аналогічну низькоорбітальну супутникову систему і знайти способи вивести з ладу конкуруючі системи. Тези про те, що президент РФ Володимир Путін нібито погрожував ядерною зброєю, щоб утримати Захід від "прямого втручання у справи України", вказує на можливі плани Китаю щодо розширення власної ядерної програми, - пише видання.

Китайський генерал Мен Сянцін у газеті Guangming Daily каже, що в Україні намалювалися обриси "нового розуміння майбутньої можливої світової війни".

"Російська стратегія ядерного стримування, безумовно, відіграла роль у тому, що НАТО під керівництвом США не наважилося безпосередньо вступити у війну", – заявив він.

В Китаї проаналізували і те, що Росія зіткнулася з нестачею у зброї та боєприпасах, а також зі збоями у розвідці, що тягне за собою зупинку наступу та великі втрати.

"Нам слід звернути увагу на виявлені недоліки в логістиці та постачанні російських збройних сил", – йдеться в статті в журналі, що видається китайським агентством з розробки основних військових технологій.

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Американські аналітики стверджують, що зроблені з провалів Росії уроки Китай використовує для зміцнення своєї армії.

"Однак зрештою вивчення помилок Росії може зміцнити переконаність Китаю в тому, що він може перемогти у можливому конфлікті. Офіційний військовий бюджет Китаю в 225 мільярдів доларів майже втричі більший, ніж у Росії, а величезні виробничі та технологічні потужності Китаю означають, що він може виробляти безліч передових безпілотників та іншої зброї, якої не вистачає російським збройним силам", – вважає автор статті The New York Times.

Американські аналітики поділяють ці побоювання і констатують: зроблені з провалів Росії уроки Китай використовує для зміцнення своєї армії.

"Вони спробують впровадити ці уроки у свою підготовку, офіцерську освіту та доктрину, яка зараз переглядається. Це був тривожний сигнал про те, що в польових навчаннях і на папері все може виглядати легко, але коли ви зустрічаєте ворога, все дуже швидко стає дуже брудним", – переконаний Джоел Уатноу, старший науковий співробітник Університету національної оборони у Вашингтоні.

Крім того, ряд китайських експертів із труднощів, з якими Росія зіткнулася в спробах мобілізувати достатню кількість піхоти, зробили висновок, що Китаю необхідно зберігати свої наземні сили сильними та численними, навіть якщо він розширює свої морські та повітряні сили.

"Досвід Росії показав, що велика держава повинна підтримувати наземні сили розумного масштабу, інакше вона втратить свою перевагу на полі бою", – писав У Дахуей, колишній військовий дослідник, який нині працює в Університеті Цінхуа в Пекіні.

Нагадаємо, Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном для спроб згуртувати решту світу проти Заходу.

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