Китай виступає проти санкцій США щодо Росії та вживатиме всіх заходів для захисту прав своїх компаній

Китай виступає проти санкцій США щодо Росії та вживатиме всіх заходів для захисту прав своїх компаній

Пекін виступає проти будь-яких односторонніх обмежень.

Китай виступає проти санкцій США щодо Росії. А також обіцяє, що захищатиме свої компанії, якщо вони постраждають від дій Вашингтона.

Про це повідомляє Global Times.

Як заявляє Міністерство торгівлі Китаю, коментуючи погрози США щодо компаній, які допомагають обходити санкції проти Росії, Пекін виступає проти будь-яких односторонніх обмежень. На його думку, дані санкції дестабілізують світові ринки.

У заяві також говориться, що китайська сторона вживе всіх необхідних заходів для захисту прав своїх компаній.

Своєю чергою, посол Китайської Народної Республіки в США Цинь Ган переконує, що уряду його країни не було відомо про підготовку Кремля до війни проти України. Китайський дипломат запевняє, що його країна підтримує територіальну цілісність української держави.