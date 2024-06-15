Китай закликав Україну та РФ піти на поступки та почати мирні переговори

Дипломат звернув увагу, що потік озброєння на полі бою лише поглиблює кризу.

Китай закликав "сторони конфлікту" у російсько-українській війні піти на поступки та розпочати мирні перемовини між собою.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю в Раді безпеки ООН Ген Шуан.

"Закликаємо сторони конфлікту проявити політичну волю та піти на поступки і почати мирні перемовини якомога швидше, щоб покласти край цьому насиллю. Закликаю міжнародну спільноту пріоритетне значення надавати мирним зусиллям для того, щоб пройти ескалацію конфронтації. Необхідно об'єднати наші зусилля для того, щоб ця криза не перетікала на інші території", — сказав Шуан.

Він уточнив, що наразі йде потік озброєння на полі бою, а це лише поглиблює кризу, веде до більшого числа жертв та підвищує ризик того, що ця зброя випаде з режиму нерозповсюдження.

"Ми розмовлятимемо з усіма сторонами конфлікту та відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого політичного урегулювання кризи на території України", — зазначив Шуан.

Заступник постпреда Китаю в РБ ООН також наголосив, що Китай не створював кризу на території України та не є стороною цього конфлікту.

Нагадаємо, Путін напередодні заявив, що РФ готова сісти за стіл переговорів з України і назвав свої умови. Аналітики кажуть, що Путін імітує зацікавленість у переговорах.

Тим часом Китай за допомогою дипломатичних каналів намагається переконати інші країни не підтримувати Саміт миру у Швейцарії.

Читайте також: