Китайське судно зазнало аварії на російському Сахаліні: що відомо

У Росії розпочали перевірку після того, як іноземне суховантажне судно сіло на мілину біля порту Невельськ на Сахаліні. За даними Східного управління СК РФ на транспорті, судно перевозило вугілля.

Про це повідомляє ASTRA.

Як повідомили у МНС, сигнал про подію надійшов у ніч проти 9 лютого. Судно село на мілину на південь від порту Невельськ. На борту перебувають 20 членів екіпажу, медичної допомоги вони не потребують. Розлив палива не зафіксовано. Наразі опрацьовується питання про зняття судна з мілини.

"Перевірка ведеться за фактом можливого порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту (стаття 263 КК), уточнили у пресслужба відомства", - пише ASTRA.

Раніше біля берегів Іспанії затонув російський корабель Ursa Major, який перевозив військову техніку. Це сталося 23 грудня після вибуху у машинному відділенні судна, через що воно перекинулося.

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