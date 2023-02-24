Китайський мирний план закінчення війни в Україні: 12 пунктів про відмову від менталітета "холодної війни" та відновлення експорту зерна

Позиція Китаю щодо «політичного врегулювання української кризи» - саме заява з таким заголовком з'явилася на сайті китайського МЗС 24 лютого 2023 року.

Серед мирного плану Китаю - 12 пунктів. Подаємо його без змін.

Йдеться про:

1. Повагу до суверенітету всіх країн.

«Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного товариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність і справедливість. Слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародного права, а подвійні стандарти слід відкидати», - йдеться у повідомленні.

2. Відмову від менталітету "холодної війни".

«Безпека країни не повинна досягатися коштом інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно та належним чином розглядати. Немає простого розв'язання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та пам’ятаючи про довгостроковий мир і стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Усі сторони повинні протистояти прагненню до власної безпеки ціною безпеки інших, запобігати блоковій конфронтації та працювати разом заради миру та стабільності на Євразійському континенті», - переконані в Китаї.

3. Припинення бойових дій.

"Конфлікти та війни нікому не приносять користі. Усі сторони повинні зберігати раціональність і проявляти стриманість, уникати роздмухування вогню та загострення напруженості та запобігати подальшому погіршенню кризи чи навіть виходу з-під контролю. Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

4. Відновлення мирних переговорів.

"Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням української кризи. Слід заохочувати та підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Міжнародне товариство має залишатися відданим правильному підходу до сприяння мирним переговорам, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання та створювати умови та платформи для відновлення переговорів. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні", - йдеться в заяві.

5. Вирішення гуманітарної кризи.

"Необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи, що сприяють послабленню гуманітарної кризи. Гуманітарні операції повинні ґрунтуватися на принципах нейтралітету та неупередженості, а гуманітарні питання не повинні бути політизовані. Безпека цивільного населення має бути ефективно захищена, а також повинні бути створені гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із зон конфлікту. Необхідно докласти зусиль для збільшення гуманітарної допомоги відповідним районам, покращення гуманітарних умов і забезпечення швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу з метою запобігання гуманітарній кризі більшого масштабу. Необхідно підтримати ООН у виконанні координаційної ролі в спрямуванні гуманітарної допомоги в зони конфлікту", - вважають у Китаї.

6. Захист цивільного населення та військовополонених.

"Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього більш сприятливі умови", - переконані китайські дипломати.

7. Підтримання безпеки атомних електростанцій.

"Китай виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти та закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, включаючи Конвенцію з ядерної безпеки (CNS), і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у виконанні конструктивної ролі у сприянні безпеці мирних ядерних установок", - вважають у Китаї.

8. Зниження стратегічних ризиків.

"Не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни. Загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Китай виступає проти досліджень, розробки та використання будь-якою країною хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин", - заявили у китайській державі.

9. Сприяння експорту зерна.

"Усі сторони мають повністю й ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, і підтримати ООН у відіграванні важливої ролі в цьому відношенні. Ініціатива співпраці щодо глобальної продовольчої безпеки, запропонована Китаєм, забезпечує можливе вирішення глобальної продовольчої кризи", - запропонували у Китаї.

10. Припинення односторонніх санкцій.

"Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв'язувати питання; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих ООН", - йдеться у заяві.

11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання.

"Усі сторони повинні щиро підтримувати чинну світову економічну систему та протидіяти використанню світової економіки як інструменту чи зброї в політичних цілях. Необхідні спільні зусилля, щоб пом’якшити наслідки кризи та запобігти її зриву міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі продовольством і транспортуванні та підривати відновлення глобальної економіки", - пропонують китайці.

12. Сприяння постконфліктній відбудові.

"Міжнародне товариство має вжити заходів для підтримки постконфліктної реконструкції в зонах конфлікту. Китай готовий надати допомогу та відігравати конструктивну роль у цих зусиллях", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом Україна не має жодних фактів надання летальної зброї Китаєм Російській Федерації.

Водночас Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо він передасть летальну зброю або іншу допомогу РФ.

Також експерти переконані, що якщо Китай займе позицію Росії – буде світова війна.

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