Киян попередили про загрозу ракетних обстрілів: що потрібно знати

Киян попередили про загрозу ракетних обстрілів: що потрібно знати

Киян попередили про небезпека ракетних обстрілів.

У зв'язку з тим, що небезпека ракетних обстрілів залишається, киян та жителів столиці просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє КМДА.

"Повітряна тривога оголошується, коли сили ППО сповіщають про рух ворожих літаків або є підтвердження пуску ракет. У місті спрацьовує електросирена. Також працюють мобільні сервіси для оповіщення про повітряну загрозу. Серед них – міський застосунок "Київ Цифровий", - кажуть у КМДА.

Крім того, людей просять дотримуватися комендантської години, яка наразі триває від 23:00 до 5:00. У цей час забороняється:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;

переміщатися транспортом без перепустки або пішки.

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Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

Наголошується, що керівники організацій та власники споруд мають забезпечити вільний доступ населення до сховищ.

Також функцію укриття цілодобово виконує метрополітен. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який розташований біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

Нагадаємо, Кличко прокоментував можливий новий напад на Київ з Білорусі.

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