Киян просять зачинити вікна: через пожежу в області спостерігається задимлення у двох районах

Йдеться про Святошинський та Голосіївський райони.

Через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.

Тому міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості мешканців просять не перебувати на відкритому повітрі і увімкнути в помешканні системи кондиціонування та очищення повітря. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі КМДА.

"Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 24 березня жителі Київської області повідомили про з десяток потужних гучних вибухів, внаслідок яких на небі було видно яскраву заграву. Наразі немає офіційної інформації, що це за вибухи та де саме вони сталися.

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