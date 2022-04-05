Киян закликають поки не повертатися до столиці: у чому небезпека

На Київщині тривають роботи з розмінування.
Киян закликають не забувати про можливу небезпеку в місті, а тих, хто виїхав зі столиці та передмість, – поки утриматися від повернення. Тривають роботи з розмінування.
Про це повідомили в КМДА.
Також у кількох районах області діє цілодобова комендантська година.
"Фахівцям треба дати можливість якісно зробити свою роботу. У передмісті, де точилися важкі бої, тривають роботи з розмінування. Не поспішайте!" - наголосили в КМДА.
Нагадаємо, що у селі Стоянка під Києвом на трасі М-06 Київ – Чоп розпочалася підготовка до спорудження тимчасової переправи через річку Ірпінь замість зруйнованого моста.
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