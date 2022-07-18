Киянці, яка передавала спецслужбам Росії координати для ракетних ударів по столиці, оголосили підозру

Прокуратура повідомила про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану киянці, яка передавала росіянам координати для ракетних ударів по столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



За даними слідства, з березня по червень 2022 року мешканка Києва, діючи на завдання представників спецслужб РФ, збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об'єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктів у м. Києві та Київській області.



Зібрану інформацію, а також фото об'єктів та координати їх розташування підозрювана передавала своїм кураторам через мобільні застосунки для спілкування.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільний телефон, комп'ютерну техніку, флешносії, записники, сімкарти та банківські картки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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