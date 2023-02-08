Кияни можуть дізнаватися про відключення світла через СМС-повідомлення: як підключити послугу

Не виключено, ця послуга може бути доступна в інших містах України.

Жителі Києва, які є клієнтами lifecell, зможуть отримувати сповіщення про графіки відключення світла через СМС-повідомлення. Ця послуга доступна також у режимі офлайн.

Про це розповів гендиректор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко.

"Ви отримаєте повідомлення від lifecell десь за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене за графіком. Також сповіщення надійде, якщо будуть задіяні екстрені відключення. Переваги, ви зможете отримувати сповіщення про відключення незалежно від того, чи є у вас інтернет. По-друге, це може бути корисне для людей, які не користуються інтернетом, але можуть переглядати смс", - написав він.

Щоб підключити послугу, наберіть *277#, активуйте сервіс і вкажіть вашу групу відключення.

Коваленко не виключає, що ця послуга може бути доступна в інших містах України.

Відключення світла: останні новини

Станом на 8 лютого, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури, втім, дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомили про зміни у графіку відключень електроенергії у кожному регіоні після того, як заміряють електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло.

Світло буде: Україна отримала від США потужну газову турбіну

Читайте також: