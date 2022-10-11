Кияни відгукнулися на прохання влади: наскільки жителі столиці скоротили споживання електрики за вечір

Мешканців Києва та регіону після ракетних ударів РФ попросили за можливості не вмикати всі електроприлади у вечірній час.

У вечірні години 10 жовтня мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Про це заявила національна компанія "Укренерго".

У компанії пояснили, що вимикати світло і не використовувати потужні прилади треба, аби зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, пошкоджених російськими ракетними ударами.

"Загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин. Це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило диспетчерському центру "Укренерго" збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби", – повідомила пресслужба компанії.

В "Укренерго" нагадали, що ввели графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях, щоб зменшити навантаження в енергосистемі. У компанії переконують, що це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів.

Натомість українців знову закликають зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00. Йдеться про потужні електроприлади: праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

Нагадаємо, від ранку 10 жовтня росіяни завдавали потужних ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Серед цивільних є загиблі. У результаті атак у низці областей виникли проблеми із електропостачанням.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні можуть бути віялові відключення електрики протягом кількох днів.

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