Кияни втрачають житло, яке обіцяють відновити після перемоги, а поки люди облаштовуються в укриттях

Урядовці радять фіксувати усі пошкодження самостійно на фото та відео.

За 27 днів російсько-української війни у Києві від ворожих обстрілів пошкоджено понад 70 будинків, серед них школи та дитсадочки. Українці, які залишились без житла, вже за тиждень зможуть подати свою заявку на відшкодування у застосунку «Дія». А поки урядовці радять фіксувати усі пошкодження самостійно на фото та відео. Тих людей, чиї оселі непридатні для життя, відселяють, а інші забивають вікна фанерою і залишаються у своїх квартирах.

Про це йдеться в ТСН.

Дошками, плівкою і навіть ковдрами - побиті війною вікна столичних будинків люди затуляють як можуть.

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В момент падіння російської ракети в квартирі Інни все літало. Вибуховою хвилею вирвало вікна та двері. Дивом каже, не постраждав її син. «Дитина спала на дивані, вікно на нього, на голову, ну Слава Богу, не травмований. Був накритий ковдрою. Все сюди рухнуло, ну мебель, то фігня, головне, що дитина жива», - каже Інна.

Інна вже встигла прибрати в квартирі, вікна забили фанерою, та від потужного удару по стінам поповзли тріщини. Їхати звідси їхня родина не хоче. Каже, вночі йдуть у бомбосховище, вдень приходять сюди - помитись та приготувати їсти. В будинку відновили електропостачання та дали воду, але немає ні газу, ні опалення. Під час удару перебило газопровід.

«Їсти будемо є мультиварка. Волонтери допомагають , з голоду не помремо. Ночуємо ми в бункері. Ми пока піднялись помитись і в туалет нормально сходити… Когось напрягати, щоб мене годували, бо я така приїхала біженка. Ні, ми тут будемо допомагати людям, які тут залишились, у нас тут бабусі, дідусі», - розповідає жінка.

За майже місяць повномасштабної війни російські снаряди та ракети в Києві потрощили щонайменше 36 багатоповерхівок, 6 шкіл та 4 садочки. Вибуховою хвилею побили також фасади, вікна та балкони у 55 будинках. Усі руйнації зараз фіксують самі мешканці та фахівці разом з поліцією. Проте оцінку стану будинків вони поки що роблять на око. «Для того, щоб визначити його аварійним, чи ні треба провести відповідну експертизу, фахівців великої кількості немає. Тому ми робимо візуальний огляд і ухвалюємо рішення, що будинок непридатний, таких будинків багато на Святошино, Подолі, де вигоріли повністю, або де пошкоджені несучі конструкції», - зазначив Микола Поворознюк.

Серед побитих меблів та речей Сергій намагається відшукати бодай щось уціліле. Чоловік встиг вивести звідси родину та двох доньок. Його ж самого, каже, врятувала цигарка. «Якби я не вийшов покурити, то спав би. То було б все, вже б не спав», - розповідає чоловік.

У його під'їзді жодної неушкодженої квартири. Але дещо серед завалів таки вдається відшукати

Поверхом вище Степан прийшов подивитись на свою власність. Шафу відкинуло до стіни, квартира вщент зруйнована, що робити з усім цим не знає. «Намагаємося, що залишилось врятувати, я не знаю чи є в цьому сенс, чи немає, бо ви чуєте канонаду, але треба щось робити», - каже чоловік.

27 днів війни: як кияни живуть у пошматованих будинках

Міська влада обіцяє, після війни людям відшкодують збитки.

А поки тим, чиї оселі непридатні для проживання пропонують евакуюватись на захід України, або дають тимчасовий прихисток у школах. Люди ж здебільшого роз’їжджаються по родичах та друзях, або живуть у бомбосховищах.

Люди в таких укриттях вже встигли обжитись, живуть як одна велика родина. «Ми інколи ходимо додому помитись, щось приготувати, щось із собою взяти, а потім повертаємося сюди. Трохи страшно, але ми все одно тримаємося», - кажуть люди.

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