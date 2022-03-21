Кияни, які постраждали від уламку російської ракети, рятують вціліле від "русского міра"

Учора по обіді в Святошинському районі міста уламок снаряда впав у двір 10-поверхівки.

Ще один житловий квартал у Києві знову обстріляний росіянами. Учора по обіді в Святошинському районі міста уламок снаряда впав у двір 10-поверхівки. У будинку спалахнула пожежа, пошкодилися стіни та балкони, у деяких квартирах вікна повилітати разом із рамами, у решти - вибиті шибки. Вибуховою хвилею також зачепило дитячий садок, гімназію та школу, які розташовані довкола.

Про це йдеться в ТСН.

На увесь будинок - чотири під'їзди, найбільше пошкоджений останній. Тут майже не залишилося вікон із цілими рамами. Саме біля нього й був епіцентр вибуху.

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Уламки впали посеред двору. Вирва, яка утворилася на тому місці, здається, її глибина втричі більша за зріст людини. Поруч були запарковані дві автівки, вони вигоріли повністю. На одному з балконів одразу ж спалахнула пожежа. Власників тієї оселі вдома не було.

Ігор показує, що залишилося від квартири, в якій він мешкав удвох із дівчиною. Тут усе встелене склом. Вибиті вікна й двері, поламані меблі - довкола все потрощене. Із трьох кімнат уціліла лише одна. У момент вибуху пара була саме там. «Лягли на ліжко, фільм додивитися, і почули прильот, і хвильою нам двері почало заносити. Ми, Слава Богу, встигли обернутися обличчям у матраси і волною все повністю занесло. Тут, я бачив, деяких сусідів осколками посікло так, що деяких зашивали», - розповідає чоловік.

Постраждали п'ятеро людей, двох із них медики забрали до лікарні. А загалом у всьому будинку залишалося близько чотирьох десятків мешканців. Ледь не всі вони вже давно зібрали все найцінніше й тримали про всяк випадок напоготові.

Це звичайний спальний район. Ворог укотре поцілив у житловий квартал. «Це ми знову бачимо ту пропаганду, що ведеться війна звільнення України, проти військових. Бомблять як і в Харкові, як і в Маріуполі, як і в Чернігові - житлові райони», - каже Віталій Кличко.

Вибуховою хвилею також повибивало шибки в усіх довколишніх будівлях. Позаду розташована гімназія, трохи далі від неї - садочок. Найбільше дісталося ще одній школі - вона розташована навпроти. Не гаючи часу, тут уже почали забивати дошками пошкоджені вікна.

А мешканці рятувати все, що вціліло, і прибирати все, що приніс "русскій мір" довкола. «Головне, що всі живі, а там якось потрошку будемо відбудовувати», - кажуть люди.

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