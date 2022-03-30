Киянин намагався підкупити прикордонників на Закарпатті для незаконного виїзду до Румунії

Киянин намагався підкупити прикордонників на Закарпатті для незаконного виїзду до Румунії

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 16 спроб незаконного перетину кордону.

Житель столиці намагався незаконно перетнути кордон України, запропонувавши прикордоннику Мукачівського загону $3000 хабаря, аби покинути країну та втекти від мобілізації.

Для перетину кордону 33-річний чоловік обрав пункт пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією.

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Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Під час проходження прикордонного контролю він спробував надати інспектору неправомірну грошову винагороду.

"Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з офіцером оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.369 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 16 спроб незаконного перетину кордону особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Восьмеро з них, розуміючи, що їм не дозволять виїхати до сусідніх країн, спробували обійти пункти пропуску, ще 8 намагались перетнути кордон за недійсними документами.

Нагадаємо, на Буковині лісничий переправляв чоловіків за кордон.

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