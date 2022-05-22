Киянин, який дивом вижив під час удару по столичному ТРЦ, переніс вже 8 операцію: він згадав пекельний день

Киянин, який дивом вижив під час удару по столичному ТРЦ, переніс вже 8 операцію: він згадав пекельний день

Два місяці минуло відколи росіяни завдали ракетного удару по столичному торговельно-розважальному центру "Ретровіль", де загинуло 13 людей.

ТСН розшукала чоловіка, якому вдалося вижити. Артем Мельник провів у реанімації півтора місяця і переніс 8 операцій, але зараз його життя вже поза загрозою.

У лікарняній палаті поряд із Артемом були найдорожчі люди і саме вони, каже молодий чоловік, допомагають йому мужньо триматися увесь цей час. Два тижні тому він переніс уже 8 операцію і дуже сподівається, що вона була останньою. «Уся шкіра, яка була пересаджена на мене, приживається», - констатує Артем.

Артему 28, він член добровольчого формування територіальної громади. Разом із іншими захисниками ввечері 20 березня він перебував неподалік торговельно-розважального центру. Авто було на парковці і він пішов туди, щоб поговорити по телефону. «Побачив ударну хвилю, яка насувається прям на мене, на лобове скло. Телефон випав з рук, я прикрив зразу обличчя. А після я взагалі нічого не пам'ятаю», - розповідає Артем.

Вибуховою хвилею його викинуло з авто, він отямився вже на асфальті. «Я намагався вставати, падав, вставав, падав, вставав і якимось чином дійшов», - пригадує Артем.

Увесь цей час зв'язку з ним не було, батьки не знаходили собі місця. «Він повинен був написати «солодких снів» чи «добраніч». А тут уже 10 година, 11, перша, друга і звісточки ніякої»,- каже мама Артема Оксана.

Про те, що сталося, вони дізналися вже від його дівчини Катерини. Саме з нею в момент вибуху він і розмовляв. «Ми ще не договорили і о 22:46 я почула вибух у телефоні. Це було дуже страшно. Я зрозуміла, що до чого, тому що зразу в «Телеграмі» почали сипатися про вибухи, фото, відео», - каже дівчина.

Тоді російські окупанти завдали прямого удару по торговельно-розважальному центру. Є версії, що це була гіперзвукова ракета "Кинджал". Нею повністю знищило офісну будівлю та спортивний центр, пошкодило 6 будинків довкола. А зо два десятки автівок, які стояли на парковці - вигоріли. Момент удару опублікували самі росіяни. На ньому видно - вони цілили точно в ТРЦ. Спочатку повідомляли про 8 загиблих, але згодом від отриманих травм померли ще 5 людей. «Машина за метрів 3-5. Я не знаю взагалі як можна було вижити», - дивується Артем.

Зараз місце вибуху огороджено і підійти туди неможливо. З іншого боку будівлі є теж значні пошкодження. Із усіх комерційних приміщень тут поки що працює лише одна кав'ярня, але вже в серпні, обіцяють, ТРЦ частково відновить свою роботу. Спалене авто Артема й досі стоїть на тій парковці.

Попереду у Артема складна реабілітація. Окрім опіків, в нього переломи ребер, забої головного мозку та легень, траматичний шок. «В шокову реанімацію мене запустили на 2 хвилини. Я його впізнала лише за татуюванням. Там була дуже страшна картина», - каже мама хлопця.

«Попереду в нього ще дуже важкий період, період реабілітації. Це буде не швидко, тому що реабілітація повинна бути направлена на відновлення функції нижніх кінцівок», - зазначають лікарі.

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