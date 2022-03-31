Киянин, який вижив після наїзду технікою росіянами на його авто, одужує і збирає докази для Гааги

Киянин, який вижив після наїзду технікою росіянами на його авто, одужує і збирає докази для Гааги

Чоловік болісно пригадує все, що йому довелося пережити.

Чоловіка, авто якого на другий день повномасштабного вторгнення Росії, переїхали російські військові на броньованій техніці в Києві, виписали з лікарні. Іще щонайменше два місяці лікарі забороняють йому ставати на ноги. Тому зараз Леонід Михайлович набирається сил і разом з адвокатами збирає докази для Гааги.

Про це йдеться в ТСН.

У Леоніда Михайловича зламані ліві рука та нога, забиті легені та ребра. Йому складно підніматися з ліжка. Та лікарі й не дозволяють цього поки робити. «Порівняно з тими днями, можна сказати, що нормально. Але все рівно нога болить, рука болить», - розповідає чоловік.

Напередодні йому виповнилося 64. Але, каже, тепер свій день народження святкуватиме ще й 25 лютого. Він пригадує як уранці того дня виїхав із дому на столичній Оболоні, щоб заправити авто. Дорогою назад шукав, де купити хліба. Додому йому залишалося якихось півтора кілометра. На дорозі він спершу побачив БТР, а потім щось схоже на танк.

«Нечистий танк, але все одно башня, пушка, і внизу два кулемети. Чесно кажучи, у мене аж щось йокнуло всередині. Вони зі своєї полоси різко вліво пішли і прямо на таран. Я вже почав тормозити, а потім на газ, вискочив на бордюр, думав проскочити. Але вони все рівно мене зачепили, вдарив зліва, потім відкотився і почав давити. Вже не пам’ятаю, 2-3 рази», - розказує чоловік.

А після цього поїхав. Леоніда Михайловича з авто вивільняли перехожі. Паралельно вони викликали на місце рятувальників та медиків.

Після цього чоловік місяць провів у лікарні. Два тижні лежав у реанімації під кисневою маскою. Через забій легенів йому було складно дихати самому.

Відколи все сталося минуло вже більше місяця. Автівка й досі стоїть на тому самому місці, вона розтрощена з усіх сторін, і це авто - реальний доказ злочинів російських військових проти мирних людей в Україні.

Того дня російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України і переодягнулися у форму українських військових.

«Побачив, як БТР чи це бойова машина піхоти, переїхав. Він поїхав далі на Героїв Дніпра. Там оболонські гопніки вже в дворах той БТР дістали. А тут на цьому автомобілі, де стояла зенітна установка, було вбито двох диверсантів нашими військовими. Одна з них - російська жінка», - розповідає свідок подій Богдан.

Усі відео, фото і свідчення очевидців Леонід Михайлович разом із адвокатами збирає зараз докупи. Це докази, які вони згодом передадуть у Гаагу. Він вірить, що кожен російський окупант буде покараний. А Україна обов'язково переможе.

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