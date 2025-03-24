Киянка, чий будинок пошкодив дрон, поділилася порадами, як діяти під час атаки

Вона закликала мешканців багатоповерхівок перевірити, чи доступні пожежні гідранти та сходові майданчики, а також подбати про придатні вогнегасники.

Мешканка Києва Діана Натхір, чий будинок зазнав прямого влучання ворожого дрона, опублікувала в Facebook список порад, які можуть врятувати життя під час повторних атак.

Жінка наголосила на важливості забезпечення доступу для екстрених служб. За її словами, пожежні не змогли заїхати у двір через хаотично припарковані авто.

"Мені здавалося, що ми чекали недовго, а виявилося — вічність. Вогонь тим часом знищував усе довкола", — зазначила Діана.

Вона закликала мешканців багатоповерхівок перевірити, чи доступні пожежні гідранти та сходові майданчики, а також подбати про придатні вогнегасники. За можливості, радить мати при собі теплі речі й тривожну валізку, а в разі серйозного пошкодження будівлі — евакуюватися ще до приїзду поліції.

Серед інших важливих порад:

уникати використання ліфтів, особливо після вибуху;

бути обережними з уламками дрона, адже можливі повторні детонації;

допомагати сусідам, які не можуть самостійно евакуюватися;

перевіряти будинковий чат — там може з’явитися інформація про допомогу або пропозиції прихистку.

Діана також звернула увагу на емоційний стан після атаки: "Якщо ви фізично в порядку, але емоційно важко, звертайтесь до лікарів. Вони залишаються на місці ще деякий час".

Жінка закликала не ігнорувати загрозу і завжди пам’ятати про безпеку: "Я встигла з донькою забігти в коридор буквально в останню хвилину — це нас і врятувало".

У фіналі свого допису вона нагадала про важливість психологічної підтримки. "Я завжди думала, що я — кремінь. Але за ті кілька секунд, поки бігла з донькою на руках у коридор, в мені щось зламалось", — зізналася Діана, залишивши контакт безкоштовної психологічної допомоги: 0 800 100 102 (щодня з 10:00 до 20:00).

Раніше повідомлялось, що РФ збільшує географію обстрілів "Шахедами" і постійно змінює тактику ударів. Зокрема, в останні дні ворог перейшов більше до точкових ударів окремих міст.