Киянок ошукали шахраї: отримали завдаток за житло на Прикарпатті та зникли

Киянок ошукали шахраї: отримали завдаток за житло на Прикарпатті та зникли

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Двох мешканок Київської області ошукали шахраї, які пропонували житло на Яремчанщині Івано-Франківської області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Прикарпаття.

До правоохоронців звернулися жінки з Київської області. Вони повідомили, що на сайті в Інтернеті знайшли оголошення про оренду житла на Прикарпатті. Коли ж вони переказали завдаток за оренду, то зв’язок із зловмисниками обірвався. Крім того, публікації на сайтах зникли.

За цими фактами поліцейські проводять розслідування: розпочали кримінальні провадження.

Поліцейські закликають громадян бути обережними, здійснюючи грошові перекази за оренду житла, а також максимально перевіряти інформацію про контактних осіб. У воєнний час зловмисники ошукують громадян під приводом здавання житла в оренду.



Як повідомлялося, у Коломиї Івано-Франківської області таксист "задер" ціну до 400 гривень для переселенців. Інцидент стався 7 березня. Випадок зафіксували правоохоронці. За словами міського голови, люди їхали від місцевого військкомату до району “Канада”.

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