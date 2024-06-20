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"Києву це може дорого обійтися": Путін повідомив про плани щодо Харкова

"Києву це може дорого обійтися": Путін повідомив про плани щодо Харкова

Президент РФ Путін на прес-конференції в Ханої / Фото: ТАСС

Володимир Путін заявив, що "спроби Києва видавити ЗС РФ з-під Харкова будь-що дорого йому обійдуться".

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін знову заявив, що планів підходити до Харкова РФ не має.

Про це Путін сказав на пресконференції в Ханої, повідомляє ТАСС.

Також кремлівський диктатор підтвердив, що ЗСУ контратакують на півночі Харківської області.

За словами Путіна, "спроби Києва видавити ЗС РФ з-під Харкова будь-що дорого йому обійдуться".

Нагадаємо, 19 червня російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по околиці Харкова, потрапивши по дитячому майданчику.

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