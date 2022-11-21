Київ або Волинь: Арестович повідомив, що РФ "серйозно розглядає" можливість вторгнення з Білорусі

Проте більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок.

Російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість", – зазначив Арестович.

За його словами, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок. РФ використовує Білорусь як полігон, адже, за словами радника ОП, там ще з радянських часів є необхідна для цього інфраструктура.

"Щодо білоруської армії – я скептично ставлюся до можливості її участі (у війні проти України. – Ред.), тому що вони послали меседж, що не хочуть брати участь. Якщо вони не взяли участь на початку війни, коли всі вірили, що Україна програє, то в ситуації, коли всі розуміють, що Росія програла, приєднуватися було б абсолютною дурницею", – певен радник Офісу президента.

На його думку, Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування, замінивши їх мобілізованими та "вагнерівцями". Професійну армія, яку врятують від розгрому, можуть кинути на інший напрямок, зокрема і на північний – з Білорусі. Але для цього, за словами Арестовича, потрібно багато часу.

Новий напад з Білорусі: шантаж РФ чи реальна загроза

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не виключив можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ. Проте він пояснив, що для формування таких сил армії ворога потрібен час.

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