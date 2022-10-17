Київ атакували дронами-камікадзе: в "УЗ" повідомили, як курсують потяги 

Кільцева електричка Києва продовжує рух столицею чітко за розкладом.
Усі поїзди "Укрзалізниці" вранці понеділка 17 жовтня вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком, попри атаки ворога.
Про це заявили в пресслужбі "УЗ".
Головний вокзал Києва наразі відчинено для пасажирів із квитками. Також працюють підземні укриття, де пасажири можуть почекати на свій рейс.
"Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.
Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом, запевнили в "УЗ".
Нагадаємо, вранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, який підтвердив мер Віталій Кличко. Згодом міський голова заявив про ще один вибух. За словами Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.
Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Він наголосив, що в України немає часу на повільні дії - потрібно якомога швидше більше систем протиповітряної оборони.
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