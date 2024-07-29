Київ атакують "Гербери"?: стало відомо, що за новий ворожий дрон долетів до столиці на наднизькій висоті

Кілька днів тому росіяни атакували Київ новим невідомим дроном. Безпілотник рухався на наднизькій висоті. Стало відомо, що це за новий дрон і як росіяни планують його застосовувати.

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В ніч проти 20 липня російські окупанти в черговий раз атакували Україну. Під ударом ворога були п'ять регіонів, а саме Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Київська області. За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", крилату ракету "Іскандер-К", а також 16 дронів-камікадзе типу "Шахед". Росія атакувала об'єкти енергетики у трьох регіонах України.

“Російські дрони атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській області.Через атаку знеструмлювалися споживачі у Полтавській та Чернігівській областях.”

Полтавщина під ударом

Дронами-камікадзе була атакована Полтавська область. За даними ОВА, влучання зафіксували у Полтавському районі, було знеструмлено 16 населених пунктів. У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники її ліквідували.

Своєю чергою ППО працювала і у Київській області. Утім, ворожі цілі долетіли і до столиці.

“Внаслідок нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона.”

Невідомий дрон

Під час цієї атаки ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed, а й ще один новий дрон невстановленого типу. Але і це ще не все! Новий невідомий безпілотник рухався на дуже низький висоті у 20-30 метрів, заявили в Defense Express.

"Ворог для атаки по Україні використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. І саме з таким позначенням він і потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон."

Відмінність від “Шахеда”

Проте невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на наднизькій висоті 20-30 метрів, а це означає, що скоріш за все, мова йде про дрон-камікадзе. Також із власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона.

"З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю."

Схожість з іншими БПЛА

Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси, однак цей належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті. Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.

ЦИТАТА ЖІН 3: “У будь-якому випадку зараз рештки цього дрона досліджують, що означає, що його можливості, особливості, а також виробник і компоненти, з яких він зібраний, будуть встановлені найближчим часом”

Новий дрон "Гербера"

Своєю чергою український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається «Гербера». Про це у телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Це нова розробка, яку росіяни позиціонують, як молодшу серію «Гераней», напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання «Гербери», відрізнятимуться від «Гераней». Крім ударів по об'єктах, додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО."

“Гербери” літатимуть роєм?

Бескрестнов також припустив, що «Гербери» можуть працювати у вигляді рою, що ускладнить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну.

Пінопласт і фанера

За інформацією Defense Express, "Гербери" виготовляються з пінопласту й фанери, щоб здешевити їхню вартість. Усередині, окрім іншого обладнання, знайшли антени 3G і 4G, а також модем із сімкартою. Попередньо, вони розроблені в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. І попри це, ворог все ж таки вирішив ним похизуватись та показав відео, завдяки якому не лише стала відома назва нового БПЛА - "Гербера", а й кілька додаткових і доволі важливих деталей. Оригінальне відео розповсюджено російським підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються Shahed-и. І саме зображення цього іранського дрона, разом із радянським прапором, зображено на шевроні підрозділу. А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівою технологій.

"Гербера" може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе, або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів."

Водночас саме ударна версія заслуговує додаткової уваги. Для наведення на ціль використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном. Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже свідчить про те, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат.

"Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита "Гербера" була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.”

Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість.

Ворожа атака 29 липня

Варто зазначити, що в ніч проти 29 липня ворог також атакував Україну. Окупанти випустили авіаційну ракету й ударні безпілотники. Водночас оборонцям неба вдалося знищити майже усі повітряні цілі ворога, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

“Цієї ночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БПЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.”

Що вдалося знищити?

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 20 липня атакували Київ безпілотником, який рухався на наднизькій висоті у 20-30 метрів. Цей дрон згадувався в офіційних коментарях, як дрон "невстановленого типу".

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