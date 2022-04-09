"Київ буде наступним етапом їхніх атак": українців попередили про потенційні цілі РФ

Головне завдання РФ - це наступ, зокрема, в Луганській і Донецькій областях.

Російські окупанти можуть спробувати вдруге штурмувати Київ. Також є імовірним наступ путінських армійців на Одесу.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Якщо говорити про столицю і про Київський напрямок, і про угруповання російських військ в Білорусі — на жаль, виключати не можна, що Київ буде наступним етапом їхніх атак", — заявив Денисенко.

Він додав, що ще однією ціллю окупантів може стати Одеса. Імовірно, мова може йти про висадку морського десанту, про що раніше неодноразово говорилося. Однак головне завдання ворога, як наголосив Денисенко, це наступ на Донбасі, в Луганській і Донецькій областях.

На території Луганської області росіяни прагнуть захопити Попасну і Рубіжне, а на Донеччині - пріоритетною ціллю залишається Маріуполь. Його прагнуть окупувати, щоб продовжити наступ на напрямку Слов'янськ — Краматорськ.

Утім, Денисенко казав, що зміна загального керівництва військ РФ має великий плюс, бо росіяни визнали, що насправді "провалили повністю всю українську операцію".

"З іншої сторони – подивимося, що буде робити цей Дворніков (призначений генерал окупаційної армії Олександр Дворніков) на території України", - сказав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова. Після цього окупанти можуть спробувати просуватися на Київ.

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