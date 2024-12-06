Київ чотири години атакували росіяни: влада повідомила перші деталі

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі росіяни знову влаштували повітрняу атаку по Києву. Повітряна тривога у столиці за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.

Про це повідомили у КМВА.

"Вночі ворог вчергове застосував проти Києва безпілотники. До столиці України російські дрони заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків.

Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, в місті зафіксовано падіння, але минулося без серйозних руйнувань та потерпілих.

Раніше повідомлялося, що у низці областей України сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

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