Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!

Київ і низку областей України охопила повітряна тривога у четвер, 1 серпня, о 21:05. Існує загроза балістики.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики! Кропивницький в укриття!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська дві ночі поспіль атакували дронами Україну, зокрема Київську область. ППО збила ворожі цілі, але на Київщині були пошкоджені два приватні будинки та поранено подружжя.

Тривога понад 7 годин! Вибухи в різних областях!