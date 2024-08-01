Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!
Київ і низку областей України охопила повітряна тривога у четвер, 1 серпня, о 21:05. Існує загроза балістики.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики! Кропивницький в укриття!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська дві ночі поспіль атакували дронами Україну, зокрема Київську область. ППО збила ворожі цілі, але на Київщині були пошкоджені два приватні будинки та поранено подружжя.
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