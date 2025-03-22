Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів.
Київ і низку областей України у суботу, 22 березня, станом на 20:39 охопила повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів.
"Київ і Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Кременчук – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! Черкаський та Золотоніський райони Черкаської області – загроза ударних БпЛА! Увага! Місто Полтава! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня! Житомирська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог використовує нову тактику застосування дронів по Україні.
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