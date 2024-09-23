"Київ має бути реалістом": президент Чехії про невтішний прогноз завершення війни

Президент Чехії Петр Павел – один із найпалкіших прихильників нашої держави – вважає, що частина території України залишиться під окупацією.

Президент Чехії і колишній генерал НАТО Петр Павел, який був одним із найрішучіших прихильників України у війні з Росією, сказав, що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії, принаймні "тимчасово".

Про це повідомляє The New York Times.

На його думку, українцям та їхнім прихильникам настав час зіткнутися з тим, що "є реальністю".

"З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту зростає повсюди, Україні потрібно буде бути реалістом щодо своїх перспектив повернення території, окупованої Росією", – сказав Петр Павел.

"Найімовірнішим результатом війни, – сказав він, – буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією". Але ця "тимчасова річ" може тривати роками, вважає президент Чехії.

За словами Павела, ані Україна, ані Росія не можуть досягти своїх максимальних цілей. Для України максимальні цілі – це означає повернення всіх територій, включаючи Крим. Для Росії — визнання Україною всіх окупованих земель, включаючи чотири регіони, частково контрольовані російськими військами.

"Якщо говорити про повну поразку України або Росії, то цього просто не станеться. Кінець війни буде десь посередині", – припустив Павел.

Водночас, він додав, що "як людина, яка має певний досвід роботи з обороною та безпекою та знає Росію", він знає, що "мир не прийде через заяву України про припинення бойових дій". За його словами, Росія "не припинить свою військову діяльність".

У виданні нагадують, що Чеська Республіка, разом із Польщею та країнами Балтії, була особливо рішучою прихильницею України, але зіткнулася зі зростаючим громадським тиском, щоб обмежити її допомогу та підштовхнути Україну до угоди з Росією.

Майже дві третини чехів, згідно з опитуванням, проведеним цього літа, підтримали б швидке припинення війни в Україні навіть ціною того, щоб частина території залишилася під контролем Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні.

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