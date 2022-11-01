Київ може на два тижні залишитися без світла: голова ОВА Кулеба дав невтішний прогноз

Через ракетні обстріли російських терористів існує загроза, що Київ може залишитися без світла до двох тижнів. Влада регіону готується до такого сценарію.

Про це в інтерв'ю hromadske сказав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Це залежить від того, яких пошкоджень нам завдадуть. Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматися. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього", - пояснив Кулеба.

Голова Київської ОВА додав, що влада готується до найгіршого сценарію та облаштовує на Київщині стаціонарні пункти обігріву.

"Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що не буде опалення. Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву", - сказав Олексій Кулеба.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від початку жовтня завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Лише 31 жовтня терористи випустили по Україні 55 крилатих ракет, 45 з яких вдалося збити. У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що ракетний терор триватиме. Його метою є дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

Путін зізнався у вчиненні воєнного злочину та заявив, що це "була частково помста через вибухи в бухті Чорноморського флоту". Також диктатор пригрозив українцям, мовляв, "це ще не все, на що здатна Росія".

Forbes підрахував, що Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн дол.

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