Київ оживає: які станції метро вже відкрили і за яким графіком працює громадський транспорт

Київ оживає: які станції метро вже відкрили і за яким графіком працює громадський транспорт

У метро Києва відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого"-"Палац Спорту".

У Києві, де відкрився для проїзду метро Південний міст, станом на 4 квітня курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв. Також у столичному метро відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", працює і пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

Про це інформує КМДА.

Зазначається, що від середи, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше: від 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00.

Як курсують поїзди:

Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна"

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

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Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

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Крім того, у столиці від 08:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв. Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамваю № 3 – 25 хвилин

Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту можна знайти тут. У графік можуть бути внесені оперативні зміни.

Як йдеться в сюжеті ТСН для всеукраїнського марафону "Єдині новини", від 4 квітня відновило роботу метро через Південний міст. На зеленій гілці метро курсуватиме від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

"Це буде два потяги. Вони будуть човниковим рухом рухатися. До Червоного хутора буде приїжджати електропотяг на станцію метро "Видубичі". Висаджує пасажирів, потім приїжджає інший потяг і везе до станції метро "Сирець", - каже Олександр Киричук, командир батальйону патрульної поліції №1 Управління поліції метрополітену.

Інші пересадкові станції поки відкриватися не будуть. Киричук каже, що наразі відкривати їх небезпечно.

Метро продовжує працювати як укриття. Там є їжа та місця для ночівлі. Хтось ночує у вагонах, а хтось просто на сходах. Утім, нині людей, які живуть в метро стало менше, але є і ті, хто живе тут ховається тут ледь не щоночі.

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