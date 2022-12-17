Київ планували взяти за 18 годин, але щось пішло не так: ЗМІ показало "графік" вторгнення росіян

На початку повномасштабного вторгнення російська армія, виявляється, планувала взяти Київ менше ніж за добу - за 18 годин.

Про це пише американське видання The New York Times, яке має у розпорядженні "графік" вторгнення російської армії.

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За даними ЗМІ, російські військові нібито дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили до України. Один з російських військових, який в той час перебував у Білорусі, розповів, що наказ ЗС РФ був, як його здавалося, дуже простим. Потрібно було їхати за машиною, що була попереду.

Відповідно до "графіка", який їм дали, до Києва мали дістатися протягом 18 годин. Окупант зізнався, що "графік" не був виконаний навіть близько. Він поясниа, що військова техніка була дуже важкою і одразу грузла. І лише на те, щоб перетнути кордон з Україною, вони витратили понад добу.

На цьому "графіку" було вказано, які підрозділи і військові частини вирушили на захоплення Укра]ни, скільки було машин у колоні, яка глибина протяжності колон, яка швидкість руху та інше. Так, російські війська вирушили із Білорусі о 01:33 24 лютого, а у Києві повинні були буті о 14:45.

Фото: The New York Times

Нагадаємо, знайомі з президентом РФ Володимиром Путіним люди стверджують, що він готовий до втрат у 300 тисяч військових задля перемоги над Україною.

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