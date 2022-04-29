"Київ продовжує перебувати під прицілом ворога": Кличко показав зруйновану ракетою багатоповерхівку

Ввечері 28 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі.
Рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку, куди влучила ракета. Внаслідок атаки росіян жертв серед мирного населення немає.
Про це повідомив у своєму відеозверненні міський голова Віталій Кличко.
За словами мера, фахівці зробили всі обстеження. Багатоповерхівка нова, а тому поки малонаселена. На момент ворожого ракетного удару там було небагато мешканців. Втім, чотирьох людей госпіталізували до медзакладу.
Очільник столиці нагадав, що за понад два місяці варварського вторгнення росії в столиці поранені 435 мирних жителів. Більше сотні осіб загинули, серед них - чотири дитини.
Мер столиці назвав "символічним" те, що росіяни обстріляли місто час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша.
"Це йому так званий "привіт". Середній палець вам Путін показав, в цей момент обстрілюючи наші будинки. Мета Путіна - не будинки, а життя людей. Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки - тому свідчення", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, 28 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі. Унаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі постраждали десятеро осіб. Четверо людей госпіталізували.
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