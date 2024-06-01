Київ розчарований обмеженнями на удари по території РФ зброєю США – Politico

Понад два роки Вашингтон казав Україні, що використання зброї, наданої США, для ураження цілей у Росії – заборонено. Проте, цього тижня президент Володимир Зеленський зрештою досяг успіху завдяки коаліції законодавців і високопосадовців у Вашингтоні та Києві, які використали ситуацію на Харківщині, щоб змусити Джо Байдена скасувати свої обмеження.

Як пише видання Politico, хоч США частково зняли обмеження на використання своєї зброї для ударів по території РФ, українська влада розчарована тим, що значні обмеження все ще зберігаються.

Так, двоє людей, близьких до адміністрації ОП України, розповіли журналістам, що в Києві є певне розчарування "географічними обмеженнями" на використання Україною американської зброї. Джерела кажуть, що інші країни, на відміну від США, дозволивши використовувати свою зброю, не обмежували це прикордонною територією Росії.

За даними Politico, президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях безпекового саміту у Сінгапурі сьогодні, 1 червня. Головною темою цієї зустрічі буде скасування решти обмежень на використання американської зброї по території Росії.

Нагадаємо, Блінкен зробив остаточну заяву про удари американською зброєю по РФ.

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