Київ та інші регіони закликали НАТО закрити небо над Україною

Київ та інші регіони закликали НАТО закрити небо над Україною

Очільники українських міст звернулися до членів НАТО з вимогою про закриття неба над нашою державою.

Мер Києва Віталій Кличко, голова Рівненської облради Сергій Кондрачук, голова міськради Івано-Франківська Руслан Марцінків та Кропивницький міський голова Андрій Райкович закликали НАТО закрити небо над Україною, яка продовжує боротися з російською агресією.

Як повідомив Віталій Кличко, Київська міська рада ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій та світової спільноти щодо необхідності закриття неба над Україною.

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Київської міської ради до Сполучених Штатів Америки, учасників Організації Північноатлантичного договору, керівництва країн Європи, до дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста Києва щодо впровадження зони A2/AD над територією України

9 днів Україна героїчно протистоїть агресії Російської Федерації. 9 днів найбільшу європейську країну у центрі Європи намагаються знищити.

Всупереч правилам ведення війни, Російська Федерація варварськи саме з повітря атакує цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячі садки та школи, лікарні та пологові будинки.

Управління військового комісара ООН з прав людини станом на 00:00 3 березня 2022 року нарахувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільного населення. 331 загиблий, із яких 19 дітей, 675 поранених, з яких 31 дитина. І ця інформація є далеко не повною через значну інтенсивність бойових дій.

Харків, Чернігів, Житомир, Маріуполь, Чугуїв, Ізюм, Буча, Ірпінь, Біла Церква — це неповний список українських міст, які ворог намагається зрівняти із землею у прямому значенні.

Вогонь ведеться з неба прицільно, на ураження. Вночі, коли цивільне населення має спати.

Це не випадкові мішені, це цілеспрямований удар саме по цивільним об’єктам. Саме з неба, для чого використовується як територія Російської Федерації, так і територія Білорусі.

26 квітня 1986 року сталася катастрофа, яка на сьогодні вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії на Чорнобильській АЕС пройшла над європейською частиною тодішнього СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною Сполучених Штатів Америки.

Сьогодні під контролем Російської Федерації не тільки Чорнобильська АЕС, де окупанти утримують в заручниках та не дають замінити 95 працівників, з 24 лютого. Сьогодні ж мова йде вже про Запорізьку АЕС. Найбільшу в Європі із шістьма енергоблоками.

Якщо вибух Запорізької АЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, оскільки ядерна катастрофа такого масштабу перевищить всі попередні аварії на АЕС, включаючи Чорнобильську АЕС та катастрофу на АЕС Фукусіма-Даїчі.

Ваші аргументи про те, що нинішня відмова від впровадження A2/AD пов’язана з тим, що НАТО намагається уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки Російська Федерація вже її розпочала. Історичні уроки важкі і їх треба враховувати.

Дослухайтеся до своїх народів. Вчорашнє опитування Reuters/Ipsos показало, що обурення з приводу вторгнення Росії в Україну зростає. Близько 74% американців, включаючи переважну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати Америки та їхні союзники з Організації Північноатлантичного договору мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів.

Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, — це зона A2/AD над Україною. Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну - врятуйте Світ!

Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук:

"Сьогодні такі звернення поширять голови усіх обласних рад України. Переконаний, наразі це позиція усіх українців, котрі самотужки чинять опір московському окупанту, стримуючи його від просування далі.

Я, голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук, звертаюся до країн-членів НАТО, президентів США і Франції, канцлера Німеччини, послів усіх держав з вимогою про закриття неба над Україною. Кожна згаяна хвилина - це смерті наших громадян, жінок та дітей. Це знищені наші міста та села. Діяти потрібно негайно!, - написав він у себе в Facebook.

Івано-Франківська міська рада на сесії ухвалила звернення до НАТО із закликом закрити повітряний простір над Україною. Про це повідомив голова міськради Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Щойно на 21-й сесії Івано-Франківської міської ради депутати звернулись до НАТО закрити повітряний простір над Україною! Вважаю, що всі міські ради України мають приєднатись», - написав за підсумками зборів у Facebook голова міськради Руслан Марцінків.

Кропивницький міський голова Андрій Райкович:

"Сьогодні під час сесії міської ради ми звернулися до країн - членів НАТО, президентів США, Франції, канцлера Німеччини, послів усіх держав з вимогою закрити небо над Україною. В Україні ще низка місцевих рад ухвалила звернення до світової спільноти з вимогою закрити небо над Україною, щоб захистити її громадян від російського агресора", - написав він у Facebook.