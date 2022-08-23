Київ у небезпеці: у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності

Росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня.

Росіяни традиційно влаштовують провокації у різні символічні дати. Тому є імовірність обстрілів українських міст крилатими ракетами саме у День Незалежності України і напередодні, у День Державного прапора.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Росія - це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат... Вони (росіяни - ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку", — сказав Подоляк.

Водночас, посадовець наголосив, що "рускій мір" абсолютно програє за всіма цивілізаційними нормативами Україні. Тому росіяни хочуть отримати компенсацію за те, що їх принизили, і тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.

Подоляк закликав українців бути особливо уважними до сирен цими днями - не нехтувати ними, а спускатися до укриттів.

"Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем Хрещатиком у Києві і таким чином покажемо, чому "рускій мір" значно сильніший, ніж український... Треба просто обережно ставитись до свого життя. І якщо працює сирена, то треба використовувати цей час для того, щоб знайти місце, де пересидіти цю спробу РФ вдарити по мирних містах", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

Натомість військовий експерт Владислав Селезньов каже, що росіяни не мають ресурсу на День Незалежності, 24 серпня, завдати масованого удару по українських містах.

Як повідомлялося, росіяни накопичують ракети до Дня Незалежності, везуть навіть з Улан-Уде. Політолог пояснив, чого варто остерігатися.

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