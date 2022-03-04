Київ: важливі новини за 4 березня

Ситуація в Києві стабільна.
Ситуація в Києві стабільна. Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків. Комендантська година на вихідні залишається без змін і триматиме щоночі із 20:00 до 07:00.
Про це 4 березня повідомили в КМДА.
Бійці збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові і будуть захищати столицю – серце України.
В умовах воєнного стану працює громадський транспорт. Рух організований там, де це можливо. Транспорт працює в режимі перевезень із 08:00 до 19:00.
Міські служби працюють, але до настання комендантської години: із 07:00 до 20:00.
Із 08:00 до 19:00 у місті можуть працювати і магазини та аптеки. Місто нагадує, що треба допомагати із забезпеченням найнеобхіднішим – медикаментами та їжею – тих, хто цього потребує. Особливо самотніх людей літнього віку.
У магазинах сьогодні є продукти і товари першої необхідності. Окрім того, місто накопичує такі товари та робить резерв: дитячого харчування, товарів гігієни, теплих речей тощо. Його формує гуманітарний штаб Києва. Допомагає вся Україна.
Гуманітарний штаб столиці потребує волонтерів на склади із продовольством.Для цього потрібно звернутися до гуманітарного штабу за посиланням та заповнити форму для волонтера. Зараз гуманітарний штаб насамперед забезпечує водою, їжею, товарами першої необхідності людей, які перебувають в укриттях і сховищах.
Водіїв закликають пропускати не тільки машини швидкої допомоги, а й авто з гуманітарною допомогою.
Лікарні міста всім необхідним забезпечені. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.
Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх 8 днів у Києві народилися 390 малюків. 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром.
Важливо, що в Києві надається нефрологічна та ендокринологічна медична допомога. Телефони Центру нефрології та діалізу (із 11:00 до 14:00): 044 540 96 04; 073 442 29 56; 095 105 03 93.
Киянам з ендокринною патологією організовано надання спеціалізованої допомоги та оперативне консультування хворих телефоном. Отримати інформацію можна за телефонами: 044 234 53 13; 044 262 39 33; 044 262 18 76; 044 278 61 86.
У місті також нагадали алгоритм дій у разі, якщо людина помирає вдома
Зателефонувати лікарю, з яким у померлого підписана декларація, а за відсутності зв’язку – до медзакладу, у якому працює лікар
Якщо декларації не було – до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги.
Створені корисні мапи для киян.
- Мапа Гуманітарних штабів — https://cutt.ly/0AjSQya
- Мапа точок продажу хліба — https://cutt.ly/gAjDyuV
- Мапа зоомагазинів — https://cutt.ly/fAjSSuK
- Мапа аптек — https://cutt.ly/GAqtqtN
Також вони вже доступні в застосунку Київ Цифровий.
У застосунку "Київ Цифровий" змінено звуковий сигнал для сповіщень повітряної тривоги. У разі тривоги сповіщення надходитимуть зі спеціальним звуком. Оновити застосунок можна за посиланням: https://kyiv.digital/start
Власників ветеринарних магазинів, аптек та клінік просять забезпечити роботу, аби кияни мали змогу подбати про домашніх улюбленців. У разі виникнення проблем із організацією роботи, приватний бізнес може звернутися до гуманітарного штабу: https://potreby.kyivcity.gov.ua/
Також місто закликає інтернет-провайдерів організувати підключення сховищ Києва до Wi-Fi. Адже комунікація і швидкий доступ до інформації зараз мають критичне значення.
Контакти підтримки IT-департаменту: operator.wifi.help@gmail.com.
У Києві працює гуманітарний штаб: https://potreby.kyivcity.gov.ua/
Штаб забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує. Одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.
Створено електронну платформу, через яку всі, у кого є можливість, можуть долучитись до підтримки міста за наступними напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери).
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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