Київ виділяє кошти на відновлення зруйнованих російськими окупантами житлових будинків

Київ виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків, які постраждали від російської агресії.
Відновити потрібно загалом майже 390 будівель, серед яких понад 220 - будинки.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Друзі! Київ виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів", - зазначив він.
Кличко наголосив, що столиця виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень, ще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд.
"Дуже розраховуємо на це. Адже відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. Із них понад 220 - це житлові будинки. Інші - об'єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі)", - додав мер Києва.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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