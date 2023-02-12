Вже не за три дні: у Росії заявили, що "Київ їм доведеться брати 25 років"

Путінський політолог, ексдепутат Держдуми та довірена особа російського диктатора Сергій Марков заявив, що "спецоперація" провалилась. Мовляв, тепер росіянам доведеться "брати Київ 25 років".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Марков заявив, що мовляв Росія готувалась до двох типів війн: ядерної - зі США та війни з парамілітарними утвореннями. Він побідкався, бо мовляв виявилось, що ЗСУ - це дуже ефективна армія, чого не очікували окупанти.

"Ми зіткнулись з третім типом війни, чого ми взагалі не очікували. Виявилось, що ми повинні вести війну, а не "спецоперацію". "Спецоперація" фактично у нас провалилась. Ми змушені воювати зі сильним противником. Ми як планували: знищити ППО і тоді б наші літаки домінували у повітрі. Але ми не змогли знищити ППО. Наші літаки не літають на території України, а так підлітають, запускають ракети і тікають", - поскаржився пропагандист Путіна.

Марков заявив, що з "успіхами" окупаційної армії на Донбасі, про Київ за "три дні" потрібно забути, бо мовляв тепер столицю України доведеться "брати" 25 років.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Він звернувся до ЗСУ із закликом "скласти зброю та йти додому". Того ж ранку російські окупанти почали наступ на територію нашої держави.

Росіяни планували захопити Київ "за три дні" та вчинити державний переворот. Замість законної влади Кремль хотів призначити маріонетковий режим. Гауляйтером України, за даними очільника військової розвідки Кирила Буданова, окупанти планували зробити державного зрадника Януковича.

Проте ЗСУ зламали плани загарбників та провели успішні контрнаступи спочатку у північних областях, а потім - на Харківському та Херсонському напрямках.

Читайте також: