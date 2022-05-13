"Київ залишається ціллю №1 для російських окупантів": у КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до столиці

"Київ залишається ціллю №1 для російських окупантів": у КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до столиці

В КМДА наголосили, що дітям не рекомендується повертатись до столиці. Водночас тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями.

Поки що дітям не рекомендується повертатись до столиці. Причиною цього є загроза ракетних ударів.

Про це заявив перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник, пише "УП. Життя".

"Така тенденція простежується, що дорослі повертаються, а діти ще залишаються у безпечних місцях. Основна причина – ракетні удари", – сказав він.

Микола Поворозник наголосив, що Київ залишається ціллю номер 1 для російських окупантів, тому не можна виключати ймовірність спроби атакувати місто.

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Водночас тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями.

"Ці обмеження стосуються і громадського транспорту, і пересування містом, враховуючи те, що в нас діє комендантська година, і пересування проїжджими частинами доріг. Місто довгий час готувалося до оборони і на сьогодні ніхто не буде поки що ухвалювати рішення по демонтажу цих захисних споруд", – сказав він.

Поворозник радить містянам не пересуватися містом без нагальної потреби, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також не ходити до лісосмуг і водойм через ризики замінування.

Нагадаємо, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Від неділі, 15 травня, у регіоні комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. Тепер вона триватиме від 23:00 до 5:00.

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