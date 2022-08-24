Київ залишається головною ціллю Росії: Кличко заявив про готовність до атак

Раніше в КМДА попередили, що 23-24 серпня є загрози ракетно-бомбових ударів по центрах ухвалення рішень.
Армія окупантів має намір захопити всю Україну, а столиця для неї – мета номер один.
Про це мер міста Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального марафону.
"Я не хочу нікого заспокоювати. Ми розуміємо, що Київ залишається головною ціллю агресора. І тому ми знаходимося постійно в стані готовності до атак. Так, у нас сьогодні набагато краща протиповітряна оборона. В нас уже добре підготовлені військові підрозділи та укріплення. Але ми не повинні втрачати пильності і повинні бути завжди напоготові", – сказав мер.
Також Кличко закликав містян не нехтувати правилами безпеки та в разі виникнення загрози йти в укриття.
Він наголосив на тому, що українці обов’язково повернуть всі окуповані російськими варварами території.
"Сьогодні ми по-іншому почали осмислювати значення слова Незалежність. Адже ми проходимо через дуже складні випробування і виявляємо єдність народу, який виборює свою свободу. Вірю, що Україна стане сильною і успішною європейською державою", – підкреслив Кличко.
Нагадаємо, раніше в КМДА попередили, що 23-24 серпня є загрози ракетно-бомбових ударів по центрах ухвалення рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.
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