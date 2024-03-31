"Київ залишається головною метою РФ": Кличко допускає повторний наступ окупантів

Мер Києва Віталій Кличко припускає, що столиця України може знову стати метою для сухопутних військ Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю BILD.

"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення", - наголосив він.

Кличко також закликав Захід посилити підтримку України.

"Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!", - сказав мер.

Як пише військовий кореспондент BILD Пауль Ронцхаймер, незважаючи на окремі успіхи армії РФ на фронті та атаки на електростанції, у Києві не готові обговорювати переговори чи "заморожування" війни, як запропонував у Бундестазі лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх.

"Це неправильне ставлення, натомість нам потрібна велика підтримка. Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей (документ).

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