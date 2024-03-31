"Київ залишається головною метою РФ": Кличко допускає повторний наступ окупантів

Віталій Кличко висловився про можливу загрозу для Києва.
Мер Києва Віталій Кличко припускає, що столиця України може знову стати метою для сухопутних військ Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю BILD.
"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення", - наголосив він.
Кличко також закликав Захід посилити підтримку України.
"Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!", - сказав мер.
Як пише військовий кореспондент BILD Пауль Ронцхаймер, незважаючи на окремі успіхи армії РФ на фронті та атаки на електростанції, у Києві не готові обговорювати переговори чи "заморожування" війни, як запропонував у Бундестазі лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх.
"Це неправильне ставлення, натомість нам потрібна велика підтримка. Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", - заявив Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей (документ).
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