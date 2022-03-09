Київ звернувся до канцлера Німеччини з проханням організувати зустріч Путіна та Зеленського

Київ звернувся до канцлера Німеччини з проханням організувати зустріч Путіна та Зеленського

Зеленський неодноразово говорив, що готовий розмовляти з Путіним, щоб закінчити війну.

Офіційний Київ звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца по допомогу в організації зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, який відправив російських військових воювати проти України.

Про це в ефірі німецької телепрограми Tagesschau сказав заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За словами Жовкви, серйозні переговори мають проводитись на рівні президентів і Зеленський готовий до цього. Він уточнив, що Київ готовий до дипломатичного врегулювання війни.

"Єдині серйозні переговори, які можуть бути проведені з росіянами, були б можливими на президентському рівні. Мій президент готовий до цього. Міжнародні партнери мають допомогти нам організувати таку зустріч", - сказав він.

До слова, Росія та Україна провели три раунди переговорів. За результатами другого раунду, Москві та Києву вдалося досягнути лише домовленостей у питанні забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації громадян, доставки продуктів та ліків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями вкотре запропонував очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну провести прямий діалог.

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