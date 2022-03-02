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“Київхліб” працює цілодобово: де купити в столиці без черг

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“Київхліб” працює цілодобово: де купити в столиці без черг

Адреси фірмових магазинів "Київхліб", де можна купити хліб без черг

“Київхліб” продовжує свою роботу в умовах воєнного часу. Кияни мають змогу купити життєво важливий продукт у фірмових кіосках по всьому місту. ТСН.ua розповідає, які точки продажу відчинені.

Біля супермаркетів утворюються величезні черги людей, які хочуть придбати хліб. Але в фірмових магазинах мережі “Київхліб” це можна зробити без особливих проблем. Єдине — асортимент тут не великий. Але практично завжди є всі звичні сорти хліба, печиво та батони.

Такоє працівники “Київхліб” не лише працюють цілодобово, щоб забезпечити киян хлібом, але й допомагають тим, хто потребує цього найбільше. А саме: лікарням, теробороні, метро, бомбосховищам.

Щоденно на офіційній сторінці “Київхліб” в Facebook оновлюють список павільйонів-магазинів, які продовжують працювати. Станом на 2 березня 2022 року

  • вул. Турівська 40
  • вул. Богатирська 5
  • вул. Драйзера Теодора 8
  • пр. Маяковського 15
  • пр. Маяковського 26
  • вул. Вишгородська 28
  • вул. Зої Гайдай 2/4
  • пр. Василя Порика 3
  • вул. Ревуцького 36/2
  • вул. Семашка 8
  • вул. Підлісна 1
  • вул. Героїв Дніпра 29/36
  • вул. Академіка Сєркова 9г
  • пр. Павла Тичини 26
  • вул. Срібнокільська 3д
  • вул. Срібнокільська 20
  • вул.Марш. Малиновського 34
  • вул. Харківське шосе 144а
  • пр. Правди 66
  • вул. М.Закревського 61/2
  • вул. Братиславська 14Б
  • пр. В.Маяковського 91в
  • пр. Маяковського 53
  • вул. Якуба Коласа 25
  • вул. Депутатська 25
  • пр. Героїв Сталінграда13
  • пр. Порика Василя 13
  • пр. Мінський 6
  • вул. Борщагівська 117
  • вул. Харківське шосе 12
  • вул. Вереснева 1
  • вул. Андрея Шептицького,1/2,
  • вул. Симеренка 17
  • вул. Петра Вершигори 1
  • вул. Кубанскої України 22
  • вул. Градинська 6
  • пр. Свободи 3
  • вул. Маршала Тимошенка 3
  • вул. Автозаводська 19
  • вул. Дмитра Луценка 1
  • пр. Космонавта Коморова 2
  • пр. Саборності 4
  • вул. Радунська 46
  • вул. Героїв Севастопаля 23
  • вул. Героїв Севастопаля 42
  • пр. Вл.Маяковського 52
  • пр. Оболонський 52
  • вул. Булгакова 11
  • пр. Героїв Сталінграду 53
  • пр. Перемоги 98
  • вул. Алма-Атинська 43/57
  • вул. Івана Виговського 6
  • вул. Тростянецька 6
  • вул. Лятошинського 24
  • вул. Гната Юри 18
  • вул. Антонова 8
  • вул. Петропавлівська 6
  • пр. Гагаріна 10
  • вул. Юрія Шумского 1
  • вул. Зарічна 44
  • вул. Бородіна Інженера 5Б
  • вул. Бориспільська 24
  • вул. Антона Цедіка 4
  • вул. Тургенівська 82а
  • м.Бровари, вул. Короленка 58а
  • м.Бровари, вул. Грушевського 15
  • м.Бровари, вул. Металргів 2
  • м.Бровари, вул. Олімпійська 2
  • м.Фастів, вул. Ст. Петлюри
  • м.Фастів, вул. Соборна 51
  • м.Фастів, вул.Гер.Прикордонників
  • м.Фастів, вул. Галафеєва
  • м.Фастів, вул.Соборна 25
  • м.Фастів, вул.Соборна 43
  • вул. Оноре Бальзака 92
  • вул. Академіка Глушкова 16
  • вул. М.Бойчука 2\34
  • вул. Теодора Драйзера 24
  • вул. Зодчих 62
  • вул. Русановська набережна 4
  • вул. Каштанова 15
  • пр. Соборності 13а
  • вул. Декабристів 9
  • Бортничи, вул. Є.Харченко 41
  • вул. Ломоносова 60
  • вул. Бальзака 66/21
  • бул. Дарницький 1а
  • по. Акад. Палладіна 32/34
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