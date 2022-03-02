“Київхліб” працює цілодобово: де купити в столиці без черг

“Київхліб” продовжує свою роботу в умовах воєнного часу. Кияни мають змогу купити життєво важливий продукт у фірмових кіосках по всьому місту. ТСН.ua розповідає, які точки продажу відчинені.
Біля супермаркетів утворюються величезні черги людей, які хочуть придбати хліб. Але в фірмових магазинах мережі “Київхліб” це можна зробити без особливих проблем. Єдине — асортимент тут не великий. Але практично завжди є всі звичні сорти хліба, печиво та батони.
Такоє працівники “Київхліб” не лише працюють цілодобово, щоб забезпечити киян хлібом, але й допомагають тим, хто потребує цього найбільше. А саме: лікарням, теробороні, метро, бомбосховищам.
Щоденно на офіційній сторінці “Київхліб” в Facebook оновлюють список павільйонів-магазинів, які продовжують працювати. Станом на 2 березня 2022 року:
- вул. Турівська 40
- вул. Богатирська 5
- вул. Драйзера Теодора 8
- пр. Маяковського 15
- пр. Маяковського 26
- вул. Вишгородська 28
- вул. Зої Гайдай 2/4
- пр. Василя Порика 3
- вул. Ревуцького 36/2
- вул. Семашка 8
- вул. Підлісна 1
- вул. Героїв Дніпра 29/36
- вул. Академіка Сєркова 9г
- пр. Павла Тичини 26
- вул. Срібнокільська 3д
- вул. Срібнокільська 20
- вул.Марш. Малиновського 34
- вул. Харківське шосе 144а
- пр. Правди 66
- вул. М.Закревського 61/2
- вул. Братиславська 14Б
- пр. В.Маяковського 91в
- пр. Маяковського 53
- вул. Якуба Коласа 25
- вул. Депутатська 25
- пр. Героїв Сталінграда13
- пр. Порика Василя 13
- пр. Мінський 6
- вул. Борщагівська 117
- вул. Харківське шосе 12
- вул. Вереснева 1
- вул. Андрея Шептицького,1/2,
- вул. Симеренка 17
- вул. Петра Вершигори 1
- вул. Кубанскої України 22
- вул. Градинська 6
- пр. Свободи 3
- вул. Маршала Тимошенка 3
- вул. Автозаводська 19
- вул. Дмитра Луценка 1
- пр. Космонавта Коморова 2
- пр. Саборності 4
- вул. Радунська 46
- вул. Героїв Севастопаля 23
- вул. Героїв Севастопаля 42
- пр. Вл.Маяковського 52
- пр. Оболонський 52
- вул. Булгакова 11
- пр. Героїв Сталінграду 53
- пр. Перемоги 98
- вул. Алма-Атинська 43/57
- вул. Івана Виговського 6
- вул. Тростянецька 6
- вул. Лятошинського 24
- вул. Гната Юри 18
- вул. Антонова 8
- вул. Петропавлівська 6
- пр. Гагаріна 10
- вул. Юрія Шумского 1
- вул. Зарічна 44
- вул. Бородіна Інженера 5Б
- вул. Бориспільська 24
- вул. Антона Цедіка 4
- вул. Тургенівська 82а
- м.Бровари, вул. Короленка 58а
- м.Бровари, вул. Грушевського 15
- м.Бровари, вул. Металргів 2
- м.Бровари, вул. Олімпійська 2
- м.Фастів, вул. Ст. Петлюри
- м.Фастів, вул. Соборна 51
- м.Фастів, вул.Гер.Прикордонників
- м.Фастів, вул. Галафеєва
- м.Фастів, вул.Соборна 25
- м.Фастів, вул.Соборна 43
- вул. Оноре Бальзака 92
- вул. Академіка Глушкова 16
- вул. М.Бойчука 2\34
- вул. Теодора Драйзера 24
- вул. Зодчих 62
- вул. Русановська набережна 4
- вул. Каштанова 15
- пр. Соборності 13а
- вул. Декабристів 9
- Бортничи, вул. Є.Харченко 41
- вул. Ломоносова 60
- вул. Бальзака 66/21
- бул. Дарницький 1а
- по. Акад. Палладіна 32/34