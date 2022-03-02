Адреси фірмових магазинів "Київхліб", де можна купити хліб без черг

“Київхліб” працює цілодобово: де купити в столиці без черг

“Київхліб” працює цілодобово: де купити в столиці без черг

“Київхліб” продовжує свою роботу в умовах воєнного часу. Кияни мають змогу купити життєво важливий продукт у фірмових кіосках по всьому місту. ТСН.ua розповідає, які точки продажу відчинені.

Біля супермаркетів утворюються величезні черги людей, які хочуть придбати хліб. Але в фірмових магазинах мережі “Київхліб” це можна зробити без особливих проблем. Єдине — асортимент тут не великий. Але практично завжди є всі звичні сорти хліба, печиво та батони.

Такоє працівники “Київхліб” не лише працюють цілодобово, щоб забезпечити киян хлібом, але й допомагають тим, хто потребує цього найбільше. А саме: лікарням, теробороні, метро, бомбосховищам.

Щоденно на офіційній сторінці “Київхліб” в Facebook оновлюють список павільйонів-магазинів, які продовжують працювати. Станом на 2 березня 2022 року: