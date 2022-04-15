Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою: яка тепер назва

Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою: яка тепер назва

Таке рішення ухвалено сьогодні, 15 квітня.

У Києві за ініціативи мера перейменували сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сквер розташований у Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського — на Теремках. Кілька років тому його відремонтували.

"Пам’ятний знак так званій дружбі, що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!" — сказав Кличко після засідання Київради.

Як зазначив Кличко, у столиці все ще залишаються десятки вулиць та об'єктів із назвами, пов'язаними з Росією. Їхнє перейменування – актуальне.

"Тому ми виробляємо нові назви, які носитимуть вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти. На ці процедури ми приділили час до 9 травня. Пропрацюємо пакетом та ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", - уточнив він.

Як повідомлялося, Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць у місті, які були названі на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Зокрема, у місті з'являються вулиці Герїв Маріуполя, Героїв Києва, Василя Сліпака, Пластова і Української Перемоги.

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